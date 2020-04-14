Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan ilçe halkına maske dağıttı

MUŞ'un Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, ilçe merkezinde gezerek halka maske dağıttı.

14.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:22
Başkan ilçe halkına maske dağıttı

MUŞ'un Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, ilçe merkezinde gezerek halka maske dağıttı.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, cadde ve sokaklarda gezerek yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik takılması istenen maske dağıttı. Maske dağıtımı sırasında esnaf ve vatandaşlara çeşitli kurallar konusunda uyarılarda bulunan Karayel, maskesiz ve eldivensiz dışarı çıkılmamasını ve özellikle uzmanların 'evde kal' çağrısına uyulmasını istedi.

'VİRÜSÜN DÜŞMANI 'TEMİZLİK, MUHAFAZA VE KORUNMAKTIR'

Yayalar dışında yoldan geçen araç sürücülerine de maske veren Başkan Karayel, mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmamasını, çıkmak zorunda kalanların da kendileri ve sevdiklerinin sağlığı için mutlaka maske takmalarını istedi. Koronavirüsten korunmanın en etkin yolunun evde kalmak olduğuna vurgu yapan Başkan Karayel, "Koronavirüsün ortaya çıktığı günden bu yana ilçemizde en çok önem verdiğimiz; temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. Haftada üç sefer ana caddemizi, çarşımızı deterjanlarla yıkıyoruz. Çünkü bu hastalığın tek düşmanı temizliktir, muhafazadır, korunmaktır. Bizler diyoruz ki; sizler evde kalın. Amacımız, derdimiz; halkımızı bu hastalıktan korumaktır" diye konuştu.

İLÇE HALKINA 3 BİN MASKE DAĞITILDI

İlçedeki yol yıkama, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını denetleyip, maske dağıtımı yapan Karayel, "Bugün 3 bin adet maske getirdik. Maskemizi de halkımıza dağıtıyoruz. Maskesiz bundan sonra alışverişe çıkmasınlar, temiz kalsınlar, kendilerini muhafaza etsinler, birbirlerinden uzak kalsınlar ve sosyal mesafeyi en az üç adım olarak korumaları lazım. Bizim amacımız, derdimiz; bu hastalığı, bu temizlikle, bu muhafazayla yenmektir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hikmet Karayel, Koronavirüs, Hasköy, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Survivor’da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa’ya sert çıktı Haberler
Survivor'da gerginlik! Acun, oyun oynamak istemeyen Nisa'ya sert çıktı
Haberler ›› Güncel ››Başkan ilçe halkına maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 09:04: Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı? - Haber 09:04: Kazakistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,7 büyüdü - Haber 09:02: GÜNDEM / 14 Nisan 2020 - Haber 09:02: " Korona virüs konut trendlerini değiştirecek! " - Haber 08:34: Vatandaşların 10 Nisan gecesi marketlere akın etmesi, Türkiye'de yeni salgın riski oluşturdu - Haber 07:42: İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü - Haberler