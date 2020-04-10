Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan İlhan'dan Polis Haftası mesajı

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:04
Başkan İlhan'dan Polis Haftası mesajı
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İlhan, yayımladığı mesajda, "Kurulduğu günden beri suç ve suçlularla mücadelede etmenin yanında her türlü zorlu ve sıkıntılı dönemlerde büyük bir özveri göstererek çalışan emniyet teşkilatımız bugün de içinde bulunduğumuz salgın günlerinde hiçbir şekilde görevini aksatmadan toplumun huzur ve güvenliği için çalışmaktadır. Toplumun huzur ve barışını teminle görevli Emniyet Teşkilatı, ülkemizin huzur ve güvenliği için şehit ya da gazi olmuştur. Bu vesileyle tüm şehit polislerimize ve emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ahlaki ve manevi tahribatın toplumumuzu tehdit ettiği bir dönemde bulunuyoruz. Tabii ki, Emniyet Teşkilatımızın günün her türlü imkanlarına sahip olarak caydırıcı görevini en üst düzeyde sürdürmesi tartışılmazdır. Suçla mücadelenin en etkili yöntemi manevi eğitimdir. Her şeyden önce toplumda huzur ve barışın temini için insanların birbirinin canına, malına, namusuna zarar vermesine izin vermeyen, inancımızın öğretilmesi ve yaşanması gerekir. Bu durum aynı zamanda polisimizin daha kaliteli ve huzurlu görev yapmasını, aynı zamanda suç ve suçlular ile mücadelede daha başarılı olmasını temin edecektir. Bu vesile ile tüm polis teşkilatının gününü tekrar tebrik eder, başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Saadet Partisi, Huzur, Polis, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Başkan İlhan'dan Polis Haftası mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: Hindistan'da yevmiyeli işçiler "Kovid-19 kısıtlamalarının süresinin uzatılması" ihtimalinden... - Haber 18:02: Filipinler'de salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının yurt dışına çıkışı yasaklandı - Haber 18:00: MANİSA Esnafların dikkati anne ve yedi yavru kediyi kurtardı - Haber 18:00: Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu - Haber 17:59: Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler