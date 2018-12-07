Başkan İmamoğlu, CHP'nin İlçe Başkanlarıyla Buluştu

Adı CHP
'den İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
CHP'nin ilçe başkanlarıyla buluştu. Başkan İmamoğlu, "İstanbul'un gündemini hepiniz biliyorsunuz. Bugün temelde İstanbul'un gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, Beylikdüzü Belediyesi
ve 38 belediyenin seçimi" dedi.
Adı CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ilçe başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Beylikdüzü'nde düzenlenen kahvaltı programında Başkan İmamoğlu, CHP'nin ilçe başkanlarıyla tek tek tokalaşarak sohbet etti. İstanbul'un gündeminin seçim olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un gündemini hepiniz biliyorsunuz. Bugün temelde İstanbul'un gündemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi ve 38 belediyenin seçimi. İstanbul koca bir coğrafya sizin bu coğrafyayı tanımanız Beylikdüzü'nü biraz bilmeniz ve hissetmeniz açısından önemli olduğunu düşündüm" diye konuştu.
Kahvaltının ardından bütün ilçe başkanlarıyla toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - İSTANBUL
07 Aralık 2018 Cuma 14:27