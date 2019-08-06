İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iptal edildiği iddia edilen Kabataş Martı Projesi'ne ilişkin "İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım. Şuan gördüğünüz gibi metro inşaatı yürüyor. Hepsine bütüncül bakıyoruz. Aşamaları toparlayıp daha net açıklamalarda bulunabilirim" dedi.

Kabataş Martı Projesi'ni yerinde inceleyerek yetililerden bilgi alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, işçilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

"PROJEYİ ANLAMAK İÇİN BURAYA GELDİM"

Basın mensuplarının da sorularını cevaplayan İBB Başkanı açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun "Proje iptal oldu olarak biliniyor" sözleri üzerine İmamoğlu, "Şuanda projeyi anlamak için buraya geldim. Soruların tümüne cevap verme aşamasında değilim. Burayı gezerek var olanı anlamaya çalışacağım. Brifing alacağım. İptal edileni, yerine ne geleceğini anlamaya çalışacağım. Şuan gördüğünüz gibi metro inşaatı yürüyor. Hepsine bütüncül bakıyoruz. Aşamaları toparlayıp daha net açıklamalarda bulunabilirim" ifadelerini kullandı.

Kabataş Martı Projesi'ndeki incelemelerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Füniküler hattıyla Taksim'e çıktı.