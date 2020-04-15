Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Başkan'ın paylaşımı olay oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşım yaparak sosyal medyada olay oldu.

15.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:54
Başkan'ın paylaşımı olay oldu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşım yaparak sosyal medyada olay oldu.

Başkan Güler, son dönemde oldukça ilgi çeken bir takipçi sayısı her geçen gün artan sosyal medya sayfasında 'Gençlere bir sürprizim var. Yarın akşam 21.00'i bekleyin' diye yazdı.

Bu paylaşımın ardından gençler Başkan Güler'i soru yağmuruna tuttu. Yurdun dört bir köşesinden gençlerin çoğu Başkan Güler'e "Bu heyecana fazla dayanamayız lütfen söyleyin" diye ısrar etti.

Bu soru yağmuru sırasında gençlerle esprili bir sohbet ortamı oluşturan Güler, iki ipucu verdi. Güler, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili değil. Ordu'da yaşayan ve Ordu'muza gelen herkesi ilgilendiren bir proje. Özellikle de gençler uzun bir süredir çok istiyorlardı" dedi.

Saat 21.00'de Başkan Güler'in yapacağı açıklama merakla bekleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Haberler
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Ramazan Kurşunlu’nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı Haberler
Ramazan Kurşunlu'nun Chelsea maçı öncesi unutulmaz Sergen Yalçın anısı
Haberler ›› Güncel ››Başkan'ın paylaşımı olay oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:51: Zonguldak'ta 1.5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza - Haber 09:50: Konya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 09:49: Önlemlere Rağmen ABD'de Salgının Önüne Neden Geçilemiyor? - Haber 09:49: "Ölümden Döndüm Virüsü Ciddiye Alın" - Haber 09:49: HDP İnfaz Düzenlemesini TBMM'de Protesto Etti - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber