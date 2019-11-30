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Başkan İnce'den şoförlere övgü

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz" diyerek, şoförlük mesleğinin önemli olduğunu vurguladı.

30.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:01Başkan İnce'den şoförlere övgü
Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz, mücadele edeceğiz" diyerek, şoförlük mesleğinin önemli olduğunu vurguladı.

30 Kasım Dünya Şoförler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şoförlük mesleğinin önemine temas eden Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Şoförlük hizmet sektörünün en önemli değerlerinden biridir . Şoförlük, taşıdığı yolcuyu kendi canından daha değerli gören emaneti yerine ulaştırmak İçin her türlü zorluğa karşı mücadele eden zorluklara canını bedenini siper eden kutsal bir meslektir" ifadelerini kullandı.

Şoförün gece gündüz demeden direksiyon başında uzağı yakın eden emaneti yerine taşıyan insan olduğuna parmak basan İnce, "Mesleğimizi severek yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız tek miras dürüstlük ve helal kazancımız olan aracımız ve plakamızdır. Son dönemlerde şoförlüğü sadece rant kapısı gören plakamıza ekmeğimize göz diken rantçılara hep birlikte müsade vermeyeceğiz. "şeklinde konuştu.

Herkesin sürücü olabileceğini, ancak herkesin şoför olamayacağına dikkat çeken İnce, "Vefakar, cefakar, servisçi, minibüsçü,halk otobüsçü şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü şahsım, yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler helal bol kazançlar dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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