Başkan Işık : "Asıl Engel Akıl ve Kalpte Oluşturulan Duvarlardır"

"Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Hayatın tüm alanlarında; sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin ortaya koydukları mücadele hepimize örnek olmalıdır. Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin başta ailelerinin olmak üzere hepimizin desteğine ihtiyacı var. Ailelerimize destek olmak adına da her zaman yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Onların yaşam alanlarında yaşayacakları zorlukları ortadan kaldırmak, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için büyük önem taşımakta. Bizler de onlara kolay yaşam koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Bunun yanında sosyal yaşama uyum sağlamaları yönünde destek olmak da görevimiz. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler kapsamında, engellilerimize yönelik kurslar, eğitimler, geziler, etkinlikler ve benzeri birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz. Böylece onlara beceri kazanma imkanının yanında, sosyal yaşamda bulunma olanağı da sunmuş oluyoruz. Engelsiz hayallerle engelleri hep birlikte aşacağımız güzel yarınlar diliyorum." dedi.

Gürsu Ak Parti İlçe Teşkilatı ve Gürsu Kent Konseyi yetkilileriyle birlikte, engelli ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Işık, Gürsu Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen organizasyonda, engelli ve aileleriyle biraraya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İnsana değer veren projeler" sloganıyla hizmetlerini sunan Gürsu Belediyesi, engelli vatandaşlar için; engelli aracı şarj istasyonları, asansörler, engelsiz yaşam parkı, engelli araç yardımları, kaldırım ve yol çalışmaları, hibe projelerle beceri kursları, gelişim seminerleri, geziler ve benzeri birçok hizmet gerçekleştirmekte.