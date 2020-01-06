Başkan Işık, belediyenin son 3 aylık faaliyetini değerlendirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyenin son 3 aylık faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Kütahya Belediyesi'nin yakın tarihte ilk kez denk bütçe yaptığını söyleyen Prof. Dr. Alim Işık, "367 milyon TL gerçekleşen gelirimiz ile ilk kez yakın tarihte yüzde 90'a yakın gelir tahsilat oranını yakalayan bir belediye olduk. 352 Milyon TL'lik gider ile planladığımız her şeyi günü gününe yapan bir belediye olma şansını yakaladık. İnşallah bundan sonra da 510 Milyon TL'lik 2020 bütçesiyle ve yine denk bütçeyle daha büyük ve daha güzel hizmetleri, özellikle de arzu ettiğimiz bir çok projeyi şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.



Başkan Işık, "5 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 30 projemizi uygulamaya koyduk. Bu şehir ilk kez Hilal Kart ile tanıştı ve bugün itibariyle yaklaşık 1300 ailenin elinden tuttuk. Yine ilk kez şehrimizde 1 Haziran 2019 tarihinden bu yana cenaze defin ve nakil işlemini ücretsiz yapıyoruz, 5 yıl boyunca da yapmaya devam edeceğiz. Kütahya Belediyesi gerek Sosyal Belediyecilik anlayışıyla gerekse uyguladığı Gıda Bankacığı uygulaması, Giysi Bankacılığı gibi uygulamalarıyla sosyal barışı sağladı. Açık Kapı Belediyeciliği uygulamamız ile ilk 9 aylık görev süremizde 200 bine yakın vatandaşımızı Kütahya Belediyemizde ağırlama onuruna ulaştık" ifadelerini kullandı.



Kütahya Belediyesi'nin statüsünün artık değiştiğini dile getiren Işık, "Bize güvenip çağrımıza kulak veren ve ilk adresini Kütahya'ya alan yaklaşık 7 bin üniversite öğrencimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin nüfusu Ocak ayı sonuna doğru tescillenecek. 250 binin üzerine çıktığı anda Kütahya Belediyesi 250 ile 500 bin nüfuslu orta büyük belediyeler arasında yer alacak ve devletten vergi gelirleri payı buna göre belirlenecek. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Belediye Kütahyaspor'u 1. Lige taşıyacaklarını ifade eden Başkan Işık, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın 5. yılın sonunda bu takım 1. Ligde oynayacak. Belediye Kütahyaspor ve Amatör Spor Kulüplerimize yapmış olduğumuz desteklerimiz devam edecek. Şehrimizin markası olan Belediye Kütahyaspor'un adını dünyaya duyuracağız. Hedefimiz namağlup şampiyon olmak ve dönemin sonunda Türkiye'de konuşulan bir Kütahya olmak. İnşallah bunu başaracağız" şeklinde konuştu.



Değerlendirme Toplantısı'na Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş, İlyas Bahar ve Ömer Köse ile Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü A. Enes Karadaş ve basın mensupları katıldı. (EFE-) - KÜTAHYA