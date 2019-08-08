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Başkan Işık, Dünya Şampiyonu'nu tebrik etti

Atletizm Dünya Şampiyonu ve Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcusu Oğuz Türker, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti.

08.08.2019 13:31 Başkan Işık, Dünya Şampiyonu'nu tebrik etti
Atletizm Dünya Şampiyonu ve Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcusu Oğuz Türker, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret etti.

1-4 Ağustos tarihlerinde İsviçre-Nortwiil'de düzenlenen IPC Gençler Atletizm Dünya Şampiyonası'nda bin 500 metrede dünya şampiyonu olan Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcusu Oğuz Türker, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Atletizm Milli Antrenörü İdris Güleç'in de yer aldığı ziyarette, Belediye Başkan Işık, sporu, sporcuları önemsediklerini ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Alim Işık,"Kulüplerimiz ve memleketimizin çocuklarına sahip çıkalım. Kütahya Belediyesi olarak sporcularımızın sonuna kadar arkanızdayız. Ülkemiz ve şehrimizi gururlandırarak altın madalyayı alan Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcumuz Oğuz Türker kardeşime de başarılarından dolayı tebrik ediyor, nice zaferler diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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