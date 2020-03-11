Başkan Işık: "Göç ve işsizliğe çare bulmalıyız"
Kütahya Belediyesi'nin sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınların istihdama kazandırılması için düzenlediği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katılan kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Kütahya Belediyesi'nin sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınların istihdama kazandırılması için düzenlediği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na katılan kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.
Kütahya Belediyesi, İş-Kur İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursunun sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursuna katılan siz hanım kardeşlerimi kutluyorum. Alacağınız sertifika ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üreteceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeterli istihdamın olmaması sebebiyle memleketimizin en önemli sorunlarından birisi göç ve işsizlik. Gençlerimizin kendi memleketinde kalabilmesi için sizlerin yapacağı bu küçük dokunuşlar, inanıyorum ki onların burada kalıp şehrine sahip çıkmasına vesile olacak. O nedenle bu kursları çok önemsiyoruz. Katkı sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kursiyerlerin sertifikaları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüsnü Balcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Ok tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA
Kütahya Belediyesi, İş-Kur İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursunun sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği kursuna katılan siz hanım kardeşlerimi kutluyorum. Alacağınız sertifika ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler üreteceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeterli istihdamın olmaması sebebiyle memleketimizin en önemli sorunlarından birisi göç ve işsizlik. Gençlerimizin kendi memleketinde kalabilmesi için sizlerin yapacağı bu küçük dokunuşlar, inanıyorum ki onların burada kalıp şehrine sahip çıkmasına vesile olacak. O nedenle bu kursları çok önemsiyoruz. Katkı sağlayan kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Kursiyerlerin sertifikaları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile eşi Fadime Işık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Hüsnü Balcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Ok tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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