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Başkan Işık mimarları dinledi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

21.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:10Başkan Işık mimarları dinledi
Belediye Başkanı Alim Işık, Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Orhangazi İş Merkezi'nde yer alan Kütahya Mimarlar Odası'nı ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkaç ve yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Belediyesi'nin projeleriyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Işık, ziyarette Morkoç ve yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerilerini dinleyip sorularını yanıtladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Oda Başkanı Morkaç, Başkan Işık'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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