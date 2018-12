Başkan Işık'tan Engelsiz Park Müjdesi

04 Aralık 2018 Salı 12:24



04 Aralık 2018 Salı 12:24

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi ile Biga Engelliler Derneği ortaklığında Dünya Engelliler Günü kutlandı.Cumhuriyet Düğün Salonu'nda gerçekleşen Dünya Engelliler Günü etkinliğine muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak konuşmasında, "Engellilerin üretken bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelebilmeleri için Kaymakamlık, belediyeler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere sorumluluk taşıyan her insana görev düşüyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylere karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatıyor. Biz dernek olarak elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince Biga Belediyesi ile birlikte engelli kardeşlerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biga Belediyesi sponsorluğunda Sevgi İzi ile sevdiklerinizi güvende tutun diyerek projemizi hayata geçirdik. Projeye katılmak isteyenlerin derneğimize müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Bir gün değil, 365 gün yanımızda olan Biga Belediye Başkanımız ve değerli abim Sayın İsmail Işık ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Sevgi her engeli aşar. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Beynimizdeki engelleri aşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum" dedi.Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, "Bu etkinlik bir farkındalık oluşturmak, hayatımızda, çevremizde engelli bireylerin de olduğunu ve onlar gibi düşünebilmeyi bir gün de olsa gerçekleştirmek için 3-4 yıldan bu yana derneğimizle birlikte bu etkinlikleri yapıyoruz. Ne yazık ki, özellikle nüfusun artması, araç sayılarının çoğalmasıyla birlikte engelli bireylerin yaşamı oldukça zor hale geliyor. Biz bugüne kadar yaptığımız tüm yol ve kaldırım çalışmalarında engelli bireylerimizi de düşündük. Biga'nın tamamını ne yazık ki daha kullanışlı hale getiremedik. Bu su oluklarından engelli araçlarının geçmesi ile ilgili de çalışmamız var. Su oluklarının engelli araçlarımızın geçişine uygun hale getirilmesiyle ilgili ekiplerimiz çalışıyor. Kaldırımların girişleriyle ilgili sıkıntıların önemli bir bölümünü giderdik. Engelliler Derneği Başkanımız da bahsetti. Her birey engelli adayıdır. Bu empatiyi kurabilirsek, hayatı çok daha kolaylaştırmış oluruz diye düşünüyorum. Engelliler Derneğimizle birlikte bugüne kadar çok sayıda önemli işe imza attık. Bu güzel işlerden biri de sevgi izi projesi oldu. 80'e yakın kardeşimize bu Sevgi İzi dövmelerini işledik. Geçtiğimiz yıl Engelli Bakım Merkezi ve Azheimer Bakım Merkezi ile ilgili önemli aşama katettik. İmalata yönelik planlar hazırlanıyor. İnşallah kısa zamanda temelini atarak özellikle engelli bireylerin ailelerinin hayatlarını biraz daha kolaylaştıracağız. Yine Şehir Parkımızın bir bölümünde ya da şehir merkezimizde bir parkı sadece engelli bireylerin kullanabileceği engelsiz park haline getireceğiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Biga Belediyesi Kitap Fuarı'na ve İndirimli Alışveriş Günleri'ne tüm herkesi davet ediyorum. Hayatı paylaşmak için engel yok diyorum" dedi.Konuşmaların ardından Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'a teşekkür plaketi verdi ve ardından günün anısına pasta kesildi.Etkinlikler, Enver Ertaş stand up show gösterisi ve Fisun Duramaz konseri ile sona erdi. - ÇANAKKALE