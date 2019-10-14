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Başkan Işık'tan Rektör Uysal'a iade-i ziyaret

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

14.10.2019 18:02Başkan Işık'tan Rektör Uysal'a iade-i ziyaret
Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Kazım Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Işık'a çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, DPÜ Rektörü Uysal'a 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunup çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Işık'a; Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve Ömer Köse eşlik etti.

Ziyarette, DPÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ile DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Alim Işık, Kütahya, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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