Başkan Işık: "Ülkemizin geleceğine yatırımı gençlerimizle yapıyoruz"
Gürsu Belediyesi, donanımlı, milli değerlere bağlı bir gençlik oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:05
Gürsu Belediyesi, donanımlı, milli değerlere bağlı bir gençlik oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan Eurodesk Temas Noktası'nın çalışmaları çerçevesinde Gürsu'daki liselerde eğitim gören öğrencilere Eurodesk ve Erasmus konularında eğitimler veriliyor. "Eurodesk Teach" başlığıyla düzenlenen eğitimlerle, geleceği şekillendirecek olan gençlerin evrensel bakışla kendilerini geliştirebilmeleri için yol haritaları anlatılıyor.
"Gençlerimizin bütün dünya gençliğiyle yarışabilecek seviyeye ulaşmalarına katkı sağlamak maksadıyla önemli çalışmalar yapıyoruz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bunun için oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktamızla ilçemizdeki gençlerimize ulaşarak, onların dünya çapında vizyon geliştirebilmeleri için bilgilenmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sunduğumuz yol haritalarıyla dünya insanı olma yönünde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Gürsu'daki 7 ayrı lisede Eurodesk ve Erasmus eğitimleri vermeye başladıklarını belirten Gürsu Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Bilal Demir, "Gençlerimiz ve hocalarımızı bu alanda bilgilendirerek gelecekte yapacağımız program ve projelerde onlarla işbirliği yapma konusunda irtibat sağlamış oluyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA
Gürsu Belediyesi tarafından oluşturulan Eurodesk Temas Noktası'nın çalışmaları çerçevesinde Gürsu'daki liselerde eğitim gören öğrencilere Eurodesk ve Erasmus konularında eğitimler veriliyor. "Eurodesk Teach" başlığıyla düzenlenen eğitimlerle, geleceği şekillendirecek olan gençlerin evrensel bakışla kendilerini geliştirebilmeleri için yol haritaları anlatılıyor.
"Gençlerimizin bütün dünya gençliğiyle yarışabilecek seviyeye ulaşmalarına katkı sağlamak maksadıyla önemli çalışmalar yapıyoruz" diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bunun için oluşturduğumuz Eurodesk Temas Noktamızla ilçemizdeki gençlerimize ulaşarak, onların dünya çapında vizyon geliştirebilmeleri için bilgilenmelerini sağlıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin sunduğumuz yol haritalarıyla dünya insanı olma yönünde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Gürsu'daki 7 ayrı lisede Eurodesk ve Erasmus eğitimleri vermeye başladıklarını belirten Gürsu Eurodesk Temas Noktası Sorumlusu Bilal Demir, "Gençlerimiz ve hocalarımızı bu alanda bilgilendirerek gelecekte yapacağımız program ve projelerde onlarla işbirliği yapma konusunda irtibat sağlamış oluyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
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