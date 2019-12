Başkan Işıksu, AK Gençliği misafir etti

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve Yürütme Kurulu üyelerini misafir eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, şehrin gençleri ile iyi iletişim kurmak için gayretle çalıştıklarını belirtti.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve Yürütme Kurulu Üyelerini misafir etti.Gençlik kollarının çalışmalarından ayrıntılarıyla bahseden Başer, gençliğe verilen destekler ve başta sosyal olmak üzere her alanda yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak Başkan Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkür etti. Gençlik kollarının şehrin her meselesi ile yakından ilgilendiğini belirten Başer, "Gençlerimizi ilgilendiren her konuda başta üniversite olmak üzere tüm kademelerde olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti gençliği, şehrine ve ülkesine en büyük katkıyı vermekle tanınır. Bizler de sorumluluğumuzun her zaman bilincinde olarak çalışıyoruz. Adapazarı Belediyemizin de çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz. Her zaman katkı sağlamaya hazırız ve destek olmaya devam edeceğiz" dedi.Başer ve ekibine düşünceleri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, "AK Parti teşkilatlarından geliyoruz, gençlik kollarımıza verdiğimiz önem ve değeri hamdolsun bizi tanıyan herkes yakinen biliyor. Şehrimizin gençleri ile tüm arkadaşlarımızla iletişimimizi en üst seviyede tutmak için gayret ediyoruz. Her çalışmamızda genç arkadaşlarımızın fikirlerini mutlaka alıyoruz. Adapazarı, geleceğe gençlerimizin gözleriyle bakıyor. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Geçmişimizden ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyeceksek bugünü hiçbir şart ve koşulda ıskalamamamız gerekiyor. İşte bu noktada genç arkadaşlarımızın bizlerle olması büyük önem taşıyor. Gençlik kollarımız, tüm genç arkadaşlarımız bizim en yakın dostlarımız, gözbebeğimiz. Her zaman destek olmak için gayret edecek ve şehrimizi emin adımlarla hep birlikte hedefine ulaştıracağız" diye konuştu. - SAKARYA