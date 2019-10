Başkan Işıksu, Arnavutluların dayanışma toplantısına katıldı

Şehirde yaşayan Arnavut vatandaşların dayanışma toplantısına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, misafir oldu.Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, istişare toplantılarını sürdürüyor. Şehirde yaşayan Arnavutların dayanışma toplantısı davetine katılan Başkan Mutlu Işıksu, vatandaşlarla sohbet etti, Adapazarı'nı konuştu. Dayanışma toplantısında Adapazarı'nın kültür zenginliğine vurgu yapan Başkan Mutlu Işıksu, "Her fırsatta ifade edeceğim. Adapazarılılık bir aidiyettir, kardeşliktir, bambaşka bir duygudur, farklı kültürlere ev sahipliği yapan, bu güzellikten beslenen müstesna bir şehirdir. Adapazarı'mızı çok seviyoruz ve her alandaki tecrübesiyle bambaşka bir şehir kültürüne sahip olan ve bereket diyarı olarak nitelendirilen Adapazarı'mızın güzelliğine, sıcaklığına, tarihi mirasına ve kültürel zenginliğine sahip çıkmaya hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Adapazarı Kültürleriyle Daha da GelişecekBalkan coğrafyasında bulunan farklı kültürler; Arnavutluk, Bosna, Bulgaristan, Kosova, Yunanistan, Makedonya'dan gelenlerin zenginlikleriyle Adapazarı'nın daha da güzelleşeceğine olan inancını paylaşan Başkan Işıksu, "Kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışma, işte Adapazarı'mıza bereket verecek, hedeflerine ulaştıracak olan da bu zenginliklerdir. Farklı kültürlerin mozaiğini oluşturan topluluklarımızla, derneklerimizle her zaman istişareli olacağız. Adapazarılı olmanın kıymetiyle kültürel zenginliklerimize hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA