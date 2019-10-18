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Başkan Işıksu, Çamyolu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çamyolu Mahallesi'nde sokak sokak gezerek mahalle sakinleri ile buluştu.

18.10.2019 11:49Başkan Işıksu, Çamyolu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çamyolu Mahallesi'nde sokak sokak gezerek mahalle sakinleri ile buluştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Çamyolu Mahallesi'ne giderek mahalle sakinleri ile buluştu. Sokak sokak gezerek Mahalle Muhtarı Fevzi Tetik'ten bilgi alan Başkan Mutlu Işıksu, mahalle sakinleri ile sohbet etti, talep ve şikayetlerini dinledi.

Çamyolu Mahallesi'nin seçimlerde en yüksek desteği veren mahalle olduğunu aktaran Başkan Mutlu Işıksu, "Çok yakın bir zamanda mahallemize akşam misafir olmuştuk ve orada söz vermiştik, tekrar gelerek eksiklikleri yerinde tespit edelim istedik. Çamyolu'muzdan Allah razı olsun. Her zaman en yüksek teveccühü gösterdiler, bizlerle beraber oldular. İlçe Başkanımızla, Başkan Yardımcılarımızla mahallemiz için neler yapabiliriz, değerlendirmesini yaptık, şimdi ekiplerimiz hassas çalışmaya devam edecekler. Elimizden geldiğince Çamyolu'muz için en iyisini yapmaya çaba göstereceğiz. Adım adım ilerleyecek, hep birlikte gayret ederek mahallelerimizi, Adapazarı'mızı çok daha güzel günlerle buluşturacağız" dedi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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