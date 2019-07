Başkan Işıksu: "Çözüm için varız"

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları toplantısına Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'da katıldı.AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatı Mahalle Başkanları toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Metin Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden ile mahalle başkanları katıldı.Adapazarı'nı daha güzel günler bekliyorToplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi ile teşkilatın arasındaki uyumun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. İstişare ile birlikte önemli çalışmaların daha hızlı hayata geçtiğini vurgulayan Kurtuluş, "Çok kıymetli Mutlu Başkanımız ve değerli ekibi ile birlikte her zaman birlikteyiz. Teşkilat çalışmalarımıza verdikleri desteklerin yanında Adapazarı'mızda bizlere iletilen sorunları ve talepleri çözmek için büyük gayret gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşkilat olarak biz her zaman çalışmaya ve destek olmaya hazırız. İnanıyoruz ki Adapazarı'nı daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.Birlik ve beraberlik vurgusuBirlikte çalışma ve istişareye, teşkilat çalışmalarına çok önem verdiklerinin altını çizerek konuşmasına başlayan Başkan Mutlu Işıksu, "AK Parti'mizin sunduğu en önemli hizmet olan etkin belediyeciliği 84 mahallemizde, tüm sokaklarımızda daha güçlü hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Teşkilat çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlikte olduğumuz sürece her sıkıntının üstesinden geliriz. Yeter ki bir ve beraber olalım, mahallelerimize kıymet verelim, sokak sokak tüm meselelere hakim olalım" şeklinde konuştu.84 mahalle, 38 bin ton asfaltKoordine çalışmanın üzerinde ciddiyetle durduklarını vurgulayan Başkan Işıksu, "Müdürlüklerimiz birbirleriyle, daha sonra paydaş kurumlarımızın ilgili birimleriyle iletişimini daha da güçlendirerek çalışmalarını sürdürüyor. Etkin ve kapsamlı belediyecilik hizmetlerini hemşehrilerimizle koordine bir şekilde Adapazarı'mıza sunmaya devam ediyoruz. 84 mahallemizin tümünde oluşturduğumuz plan dahilinde çalışmalarımız sürüyor, ekiplerimiz sahada. Bu yaz inşallah 38 bin ton asfalt atacağız. Basketbol, voleybol ve futbol sahalarını ihtiyaç tespit ettiğimiz mahallelerimizde yapacağız. Parklarda düzenleme çalışmalarımız hızla sürüyor, yeni parklar da kuracağız. 30 çocuk oyun, 30 spor aletleri, 7 basketbol, 1 voleybol ve 2 futbol sahası olmak üzere toplam 70 adet sosyal alanı mahallelerimize kazandıracağız. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz, bu iletişimi daha da güçlendirmekte de kararlıyız. İmara çok önem veriyoruz. Bu konuda çalışma planımız, notlarımız masada, büyük bir gayretle arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Çözüm için varız ve gereken neyse hep birlikte yapmaya devam edeceğiz çünkü biz Adapazarı'nı çok seviyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA