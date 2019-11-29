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Başkan Işıksu'dan Güneşler'i mutlu eden proje

Adapazarı Belediyesi yeni dönem projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

29.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:16Başkan Işıksu'dan Güneşler'i mutlu eden proje
Belediyesi yeni dönem projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ekibi ile birlikte Merkez ve Güneşler Yeni Mahalle sakinlerinin katılımlarıyla Bölgesel Sosyal Tesis ve Pazar Alanları projesinin ilk etabı olan Güneşler Yerleşkesinin proje tanıtım ve istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Işıksu ile birlikte Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, ilgili müdürler, meclis üyeleri, teşkilat mensupları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının ilk kısmında Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Salih Kaya, projenin detaylarını içeren ayrıntılı bir sunum yaparken, daha sonra Başkan Mutlu Işıksu, Güneşler sakinlerine seslendi. Şehir insanının desteği ve onayı olmadan hiçbir çalışmayı gerçekleştirmeyeceklerinin altını çizen Başkan Işıksu, "Adapazarı'mızla ilgili her karar ve her çalışma hemşehrilerimizin fikirleri dikkate alınarak, istişare kültürünü daha güçlendirecek şekilde çalışılarak gerçekleştiriliyor. Projelerimiz arasında yer alan Bölgesel Sosyal Tesis ve Pazar Alanları projemizin de ilk çalışmasını Güneşler'imizde gerçekleştiriyoruz. Seçim öncesi bölge sakinlerimizin taleplerini detaylı bir şekilde not etmiştik ve projemizi o notlarımızla şekillendirdik. Şimdi de bölge sakinlerimizin onayını almış olduk. Hepsinden Allah razı olsun. Halkla Birlikte Yönetim ilkemiz derken tam olarak böyle bir çalışmadan bahsediyoruz" dedi.

Güneşler Bölgesi sakinlerine destekleri için teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, projenin detayına değinerek, "Haftanın her günü kullanabilecek çok amaçlı bir yerleşkeyi hemşehrilerimizin onayı ve desteği ile hayata geçiriyoruz. Zemin katta sergi ve pazar hizmetleri sunulacak, organik ürünlerin satılabileceği bir organizasyon yapısı oluşturulacak, gıda denetimleri sürekli gerçekleştirilecek, "Serbest Tartı" sistemi ile vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin kg kontrollerini yapabilecek, üst katta büyük bir düğün salonu, ayrıca bir etkinlik salonu ve taziye evi yapılacak. Engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun, her detayını titizlikle çalıştığımız projemiz Güneşler'imize, Adapazarı'mıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA

Adapazarı, Güneşler, Güncel

Kaynak: İHA

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