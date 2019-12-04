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Başkan Işıksu: "Engelsiz adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz"

Dünya Engelliler Günü kapsamında Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen birçok etkinlikte engelli vatandaşlarla Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.

04.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:08Başkan Işıksu:
Dünya Engelliler Günü kapsamında Belediyesi tarafından düzenlenen birçok etkinlikte engelli vatandaşlarla Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde engelli dostlarını yalnız bırakmayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, günün son etkinliğinde onlarla masa tenisi ve paralimpik boccia oynadı. Adapazarı Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlediği "Hipoterapi Desteği" etkinliği kapsamında özel çocukları Karaman Mahallesi yolu üzerinde bulunan Hayberk At Çiftliğine götürdü. Özel çocuklar at çiftliğini gezdikten sonra ata binerek gönüllerince bir gün geçirdi.

Büyük emekle sergi açtılar

Adapazarı Belediyesi daha sonra ikinci etkinliğini AGORA Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirdi. Engelli vatandaşlar tarafından yapılan resim, fotoğraf, rölyef ve makromeden oluşan Karma El Sanatları Sergisi'nde Selim Özen, Murat Özcan, Murat Beyaz, Aydın Göle, Ömer Ali Kılıç, Talha Çavaoğlu ve Erhan Aydın'ın yaptığı karma resimler sergilendi. Açılışa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlhan Türkseven, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Gençlik ve İl Müdürü Arif Özsoy, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel, Belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, KANSERDER Başkanı Nihal Akar, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 6. Görme Engelliler Derneği Başkanı Aşkın Şentürk ve çok sayıda davetli katıldı. Engelli vatandaşlarla birlikte masa tenisi ve paralimpik boccia oynayan Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı Belediyesi olarak engelsiz bir hayat için mücadele ediyoruz. Bugün büyük bir emek vererek açmış oldukları sergiyi hep birlikte gezdik ve neler yapabileceklerini hep birlikte görmüş bulunduk. Bizim hayatımızı paylaşmamıza, her zaman beraber olmamıza asla engel yok. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla engelli hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya ve engelsiz Adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Dünya Engelliler Günü, Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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