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Başkan Işıksu, Karate İl Turnuvasını takip etti

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Adapazarı Belediyesi destekleriyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Karate İl Turnuvası düzenlendi.

25.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54Başkan Işıksu, Karate İl Turnuvasını takip etti
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Belediyesi destekleriyle Atatürk Kapalı Salonu'nda Karate İl Turnuvası düzenlendi.

Turnuvada 52 hakem ve 57 antrenör yer alırken, 27 kulüpten 483 sporcu mücadelesiyle tam not aldı. Karate İl Turnuvası'na Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Akyazı Belediyesi eski Başkanı Hasan Akcan, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, Uluslararası Avrupa Karate hakemi Uğur Kobaş, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Etkinlikle sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Mutlu Işıksu, "Spora ve sporcuya destek vererek Adapazarı'mızın spor şehri olarak anılması için gayret ediyoruz. 23 Ağustos'ta Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'müzü kurduk. 9 Ekim'de Amatör Spor Haftası Yılın Enleri Ödül Töreni, 19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Korucuk Mahallemizde Off-Road Türkiye Şampiyonası, 16 Kasım'da yine Atatürk Spor Salonumuzda İller arası Kick-Boks Kulüpler Ligi 2. ayak müsabakalarını düzenledik, destek verdik. Yaz okulları kapsamında Karaman Spor Kompleksimizde 350 çocuğumuza futbol eğitimi, 600 evladımıza yüzme eğitimi verdik. Bilgi Evimizde Halk Oyunları kurslarımızı başlatmış bulunuyoruz. 'Çocuklar Okula Anneler Havuza' projesi kapsamında annelerimize yönelik yüzme kursu ile yine Karaman'daki spor tesisimizde spor kursları düzenleyeceğiz. Sporun her dalında desteğimiz devam etsin istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Mustafa Kemal Atatürk, Adapazarı, Spor

Kaynak: İHA

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