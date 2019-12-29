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Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 84 mahallenin tümü için ziyaret programlarını devam ettiriyor.

29.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:27 Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, 84 mahallenin tümü için ziyaret programlarını devam ettiriyor.

Adapazarı Belediyesi'nin tüm projelerini mutlak surette hayata geçireceğini ve Adapazarı ilçe sınırları içinde hayata geçen tüm çalışmalarda vatandaşların görüşlerinin dikkate alındığının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, 'Halkla Birlikte Yönetim' ilkesi gereğince hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin taleplerine hızlı cevap vermek noktasında aktif bir çalışma ortaya koyduklarını söyleyen Başkan Işıksu, "Hemşehrilerimiz bizlere kıymet verdiler ve teveccüh göstererek Adapazarı'mızın yönetimini bizlere emanet ettiler. Ekibimiz, meclis üyelerimiz ve ilçe başkanımız ve teşkilatımızla çok güzel birlik beraberlik örneği sergileyerek gece gündüz gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizin talepleri ile özel olarak ilgileniyoruz. Tarla yolları, bakım ve temizlik başta olmak üzere ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirerek hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yüzünü güldürerek onlardan aldığımız destekle hedeflerimizi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Kaynak: İHA

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