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Başkan Işıksu, Papuççular'da vatandaşla buluştu

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

11.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:47Başkan Işıksu, Papuççular'da vatandaşla buluştu
Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ile birlikte Papuççular'da mahalle sakinleri ile bir araya gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyerek, taleplerini bizzat not aldı.

Hemşehrilerinin taleplerini yerine getirmek için yüksek tempo çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Hamdolsun mahallelerimizin sorunlarını hep birlikte masaya yatırıyor ve çalışma programımıza dahil ediyoruz. Mahallemi Güzelleştiriyorum projemiz kapsamında Papuççular Mahallemizde de güzel bir çalışma yaptık. Altyapısı, aydınlatması, kaldırımları, asfaltı, tüm gereklilikleri ile çalışmamızı kısa bir süre sonra tamamlayacağız. Hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Papuççular'ımız, esnafımız, hemşehrilerimiz daha mutlu" dedi. - SAKARYA

Mutlu Işıksu, Adapazarı, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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