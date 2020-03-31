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Başkan Işıldak'tan birlik ve beraberlik mesajı

Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Işıldak, korona virüsü salgınından dolayı herkesin dayanışma içerisinde bulunması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:58
Başkan Işıldak'tan birlik ve beraberlik mesajı
Adıyaman Sivil Toplumu Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Işıldak, korona virüsü salgınından dolayı herkesin dayanışma içerisinde bulunması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Dünyada yayılan korona virüs salgını nedeniyle maalesef diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de vaka ve vefat sayıları gün geçtikçe artmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Işıldak, "Salgının yayılmasının önünü keserek toplum sağlığını korumak amacıyla devletimizce uygulanan "Evde kal" tavsiyesi ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyulmaktadır. Bu günlerde, iş yeri kapanan veya kapatılan esnaflar, işten çıkartılan işçiler, günlük kazanıp günlük harcayan seyyar satıcı, temizlikçi, bakıcı ve işçilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için devletçe verilen sosyal ve finansal desteklerin yanı sıra sivil toplum olarak ta top yekun dayanışma içerisinde olmamız gerektiği bir gerçektir.

Dinimiz gereği alışılageldiği üzere Ramazan aylarında hayırseverler tarafından yoksul ve ihtiyaç sahiplerine verilecek zekatların, istendiği takdirde bir yıl dolmadan Ramazan öncesi de verilebileceği, bir soru üzerine Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yazmaktadır.

Bu itibarla, olumsuz ekonomik koşulların ortaya çıktığı bu günlerde ihtiyaçların şimdiden karşılanabilmesi daha zaruri ve faydalı olduğundan hayırseverlerin de zekatlarını 24 Nisanda başlayacak Ramazan ayını beklemeden şimdiden verebilecekleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile il ve ilçe müftülükleri kamuoyuna duyurmasını istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Işıldak'tan birlik ve beraberlik mesajı - Haberler

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