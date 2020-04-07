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Başkan İşlek'ten yazlıkçılara "Gelmeyin" uyarısı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli'ne gelmeyi planlayan Antalya'daki yazlıkçıları uyardı.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Başkan İşlek'ten yazlıkçılara
Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek Korkuteli'ne gelmeyi planlayan Antalya 'daki yazlıkçıları uyardı. Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda buluna Başkan İşlek, yazlıkçılardan evlerinde kalmalarını istedi.

Önlemeleri en üst düzeyde uygulayan Korkuteli ilçesinde Belediye Belediye Başkanı Ömer İşlek, şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Antalya'daki yazlıkçıları uyardı. Başkan İşlek paylaşımında yazlıkçılardan Antalya'da kalmalarını isteyerek, "Korkuteli ilçemizde maalesef ilk pozitif Korona vakamız görülmüştür. Yazlıkçılarımızın Antalya'dan lütfen yaylaya gelmemelerini rica ediyoruz. Sağlığınız için Antalya'daki evinizde kalın" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Güncel
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