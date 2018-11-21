Başkan İsmail Baran Yapımı Devam Eden Projeleri İnceledi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:20

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önce Hacı Osman Mahallesi'nde daha sonra da Kışladüzü'nde yapımı devam eden projeleri inceledi.Körfez Belediyesi, ilçe genelinde dört buçuk yılda birçok projeyi hayata geçirirken, mahalle ihtiyaçlarına göre de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Osman Mahallesi'nde, Amasyalılar Mahallesi olarak da bilinen bölgede vatandaşların talepleri doğrultusunda cami yapımına başlanmıştı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Baran Kışladüzü'nde çocukların oyun parkı talebi sonrası başlatılan çalışma alanını gezdi. Yaptıkları her projeye bölge halkının talepleri ile yön verdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, "Cami inşaatımız devam ediyor. O bölge için gerçekten büyük bir ihtiyaçtı. Tam otobanın üst kısmında kalan bölgede yapıyoruz. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Kışladüzü bölgesinde de özellikle çocuklarımızdan gelen bir park talebi vardı. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da yararlanacağı sosyal donatı alanı olacak. Manzarası ile de güzel vakit geçirilecek bir alan oluşturuyoruz. Biz bu projeleri hayata geçirirken, önce bölgelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini göz önünde bulunduruyoruz" dedi. - KOCAELİ