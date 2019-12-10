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Başkan İsmail Tosun'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

10.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:14Başkan İsmail Tosun'dan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı İsmail Tosun, Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tosun, "Sevgi ve saygı duygularımızı her zaman canlı tutarak ırk, din, dil, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı yapmadan çalışmalarımızın her yerinde insanı merkeze almalıyız.1948 yılından beri İnsan Hakları Günü" her yıl hatırlanır. İnsan var olduğu sürece karşılıklı olarak haklar noktasında duyarlılık gösterip, haklar hak için teslim edilmelidir.İnsanların yaşamın her döneminde hak ve hürriyet sahibi olarak toplumsal yaşam adına sorumlulukları olur. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmeliyiz. Güne dair, başta güzel yurdumuz olmak üzere, tüm insanlığa huzur getirmesini dileriz. Bu güzel kentte yaşayan başta insanlarımız olmak üzere, bütün canlıların haklarından sorumlu olduğumuz bilinciyle, tüm insanlığa saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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