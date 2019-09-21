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Başkan İsmail Tosun Simav'da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi İl Başkanı İsmail Tosun ile Yönetim Kurulu üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.

21.09.2019 08:37Başkan İsmail Tosun Simav'da
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi İl Başkanı İsmail Tosun ile Yönetim Kurulu üyeleri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.

Başkan İsmail Tosun, yaptığı açıklamada, "Kütahya şubesi olarak, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret ederek Simav'ın sıkıntıları, çözüm önerileri ve yapılabilecek yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizleri son derece sıcak karşılayan ve ilçe sorunlarını istişare eden Simav kaymakamı ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İsmail Tosun, Adil Biçer, Kütahya, Simav, Yaşam

Kaynak: İHA

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