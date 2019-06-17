17.06.2019 09:41
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Başkan İsmet Yıldırım, gençlerle bir arada

Başkan İsmet Yıldırım, gençlerle bir arada

Gençleri, yarınlarımızın mimarı olarak nitelendiren ve onlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yine Ümraniyeli gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençleri, yarınlarımızın mimarı olarak nitelendiren ve onlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yine Ümraniyeli gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Gençlere önem veren, onlarla sık sık bir araya gelen ve onların iyi yetişmeleri için her türlü desteği veren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yine gençlerle bir araya geldi ve sohbet etti. Başkan Yıldırım, "Siz gençleri çok seviyoruz.Sizler, bizim geleceğe bakan yüzümüz, yarınlarımızsınız. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ümraniye, İsmet Yıldırım, Güncel

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