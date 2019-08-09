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Başkan Kadir Bozkurt'tan Kurban Bayramı mesajı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

09.08.2019 10:57 Başkan Kadir Bozkurt'tan Kurban Bayramı mesajı
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Bozkurt, mesajında; "Bayramlar, insanlar arasındaki sevgi, saygı, dayanışma ve kaynaşmanın doruğa çıktığı özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik-beraberliği için son derece önemlidir. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm islam aleminin mübarek kurban bayramını gönülden kutluyor, bayramımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sevgi, hoşgörü, kardeşlik, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kurban Bayramı, Kadir Bozkurt, İnönü, Yaşam

Kaynak: İHA

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