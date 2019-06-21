21.06.2019 14:09
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Başkan Kadir Dağlı'nın İstanbul ziyaretleri sürüyor

Başkan Kadir Dağlı

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Teknik Direktör Giray Bulak ve Jolly Tour Şeref Başkanı Sinan Vardar ile görüştü.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı , Teknik Direktör Giray Bulak ve Jolly Tour Şeref Başkanı Sinan Vardar ile görüştü.

Biz dizi ziyaret için İstanbul 'a giden Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, TFF Başkanı Nihat Özdemir 'i ziyaretinin ardından Balıkesirspor'dan ayrıldığını açıklayan Teknik Direktör Giray Bulak ile adı Balıkesirspor'a başkan adaylığı ile anılan Sinan Vardar ile görüştü. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Kadir Dağlı, İstanbul ziyaretleri sırasında dün akşam Giray Bulak ve Sinan Vardar ile bir araya geldi. Başkanımız Kadir Dağlı, kendilerine kulübümüze yapmış olduğu ve yapacağı tüm desteklerden dolayı teşekkür etti" denildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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