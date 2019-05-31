Başkan Kadir Kara'dan bayram mesajı

Başkan Kadir Kara; "Mübarek ramazan ayı ve akabinde idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı hürmetine, aziz Türk Milletinin birlik beraberliği ve cennet vatanımızın bekası için mücadele eden kahraman ordumuza ve polisimize başarılar diliyorum. Dualarımız üzerlerinde olsun inşallah. Bu kutlu mücadelelerin tarihte her zaman olduğu gibi bugün de necip milletimizin zaferiyle taçlanacağına yürekten inanıyorum.

Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en özel şekilde hissedildiği bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum.

Siz değerli Osmaniyeli hemşerilerimin, aziz milletimizin, Türk ve İslam dünyasının Ramazan Bayramını tebrik ediyor, selam, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler