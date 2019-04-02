Başkan Kadir Kara'dan Miraç Kandili Mesajı

Başkan Kadir Kara mesajında; "Dualarımızın arşa ulaştığı bu mübarek gecede tüm ibadetlerimizin kabul olmasını Cenab-ı Mevla'dan diliyorum.

Bu mübarek gece hürmetine,ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen iç ve dış odaklara karşı Allah, devletimize, milletimize güç versin ve birliğimizi daim kılsın.Geçtiğimiz Pazar günü demokrasi şöleni yaşadığımız millet iradesinin sandığa yansıdığı yerel seçim sonuçlarının ülkemiz ve şehrimiz açısından hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Bu duygularla tüm Osmaniyeli hemşehrilerimin mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler