Başkan Kadir Kara, personeline moral ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm personellerine moral ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Alınan tedbirler kapsamında belirlenen sosyal mesafeye riayet ederek bir konuşma gerçekleştiren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Kıymetli arkadaşlarım, zor ve meşakkatli zamanlardan geçiyoruz. Henüz alınacak yolumuz vardır. Bu nedenle bu mücadeleyi aksatmadan, aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda da en büyük görev sizlere düşmektedir. Bu belayı kentimizden defetmeden ülkemizden defetmeden sizlere de bizlere de dur durak olmayacaktır.

Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'nın uyarısı ile başlayan virüsle mücadele takviminde ilk günden bu yana alınması gereken tedbirleri, yapılması gereken çalışmaları büyük bir özveri ve azimle gerçekleştirdiğinize şahit oldum. Bu nedenle hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Yine bu süreçte Osmaniye Belediyesi olarak Türkiye genelinde çalışmalarınız, sağladığınız katkılar ve verdiğiniz emeklerle örnek gösterilmemizi sağladınız, var olun.

Belediyemizin tüm ekiplerinden siz kıymetli zabıta arkadaşlarım, itfaiyeciler, temizlik görevlisi kardeşlerim, büro memurları, park-bahçe görevlilerimiz, su ve kanalizasyon birimimiz, ilaçlamacı kardeşlerimiz, hepiniz velhasıl tüm Belediye personelimiz, müdürlerimiz, başkan yardımcıları arkadaşlarım önemli bir ekip çalışması ortaya koydunuz. Bende sizlerin şahsında son günlerin en gözde tebrik metodu ile tüm ekip arkadaşlarımı alkışlıyorum.

Bireysel izolasyonun başlandığı günden itibaren cadde ve sokakları, park ve bahçeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, okulları, ibadethaneleri hijyeni sağlamak amacı ile dezenfeksiyon çalışması büyük bir başarı ile sağlanmıştır. 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması başladığından itibaren gerekli ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan VEFA grubu ile organizeli olarak yapılan çalışmaları da aksama olmadan sürdürmeyi başardık hamdolsun. Bunun yanı sıra öteden beri kronik rahatsızlıkları devam eden hastalarımızın da bakımlarına aksatmadan devam edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kısıtlamalarla ilgili tüm hususların duyurulması ve riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi konusunda da gerekli faaliyetler süratle yerine getirilmiştir. Umuma açık yerlerin, gıda üreticileri ile restoranlara getirilen kademeli yasak ve kısıtlar ile görevimiz ve yetkimizde bulunan hususların kontrollerini de aksatmadan sürdürdük.

Bu düşüncelerle Osmaniye'yi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Allah, hepimizin, milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun. Allah devlete millete zeval vermesin." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler