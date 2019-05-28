Başkan Kadir Kara Şehit, Gazi Ve Engelli Aileleri İle İftarda Bir Araya Geldi

Osmaniye Belediyesi, şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile engelli derneklerine iftar yemeği düzenledi. Cebeli Bereket Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

İftar öncesinde Gazi Latif Orçan tarafından Kur-an'ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

İftar programına katılım sağlayan tüm konuklara teşekkür eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yerel yönetim olarak bu şehirde yaşayan şehit, gazi ailelerimiz ve engelli kardeşlerimize her alanda yardımcı olmaya ve sizlerin hayatını daha da kolaylaştırmaya gayret sarf ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu mübarek ayda da sizlerle bir araya gelmenin şerefini ve onurunu taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, gazilerimize uzun ömür versin inşallah. Onlar var ki biz varız, Onlar var ki vatanımız, ezanımız, bayrağımız, devletimiz var. Şehit ve Gazilerimiz olmasaydı ne vatanımız, ne ezanımız nede bayrağımız olurdu. O nedenle biz onlara ve geride bırakmış oldukları ailelerine karşı her daim için minnet ve şükran duygularıyla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Aynı şekilde engelli derneklerimizde bulunan engelli kardeşlerimizi de hiçbir zaman için ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin bu şehirde yaşamlarını daha kaliteli daha konforlu bir hayat biçimine dönüştürebilmek için gayret gösteriyoruz. Daha nice ramazanlarda siz gönül dostlarımızla birlikte olmayı diliyor sizler soframızı şereflendirdiniz Allah'ta sizleri şereflendirsin diyor saygılarımı sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ise; "Şehit ve gazi ailelerimize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı, her zaman olduğu gibi bugünde bizlerle ekmeğini paylaşan, konu şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olduğunda azami hassasiyet göstererek üst düzey destek sağlayan Başkanımız Kadir Kara'ya şükranlarımızı sunuyorum." Şeklinde konuştu.

Engelli dernekleri adına bir konuşma yapan Tekin Özkan; "Bu güzel iftar sofrasında bizleri bir araya getiren, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, her konuda bizlerin yanında olan Sayın Kadir Kara başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler