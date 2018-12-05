Başkan Kadir Kara'ya Mühendislerden Ziyaret

Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkürlerini ileten mühendisler aynı zamanda kendisi de mühendis olan Başkan Kara'nın gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Değişik branşlarda ve pek çok teknik anlamda eğitim almış mühendislerle çalışıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.Osmaniye büyüyor ve büyüdükçe belediyemizin de hizmet sektöründeki arayışları ve yapmak istedikleri de değişiyor gelişiyor. Oldukça önemli projelere imza attınız. Önemli projeleri takip ettiniz hayata geçirdiniz. Osmaniye Belediyesi bünyesinde pek çok belediye de olmadığı kadar kendi nüfus oranlamasına baktığımız zaman ciddi anlamda teknik eleman birikiminin olduğunu görmekten mutluyum. Bu da Osmaniye'nin daha fazla gelişmesi ve büyümesine sizlerin ortaya koymuş olduğu performans ve projeler katkı sağlıyor. Osmaniyemize ve belediyemize vermiş olduğunuz katkılarınız sebebiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor mühendisler gününüzü tebrik ediyorum." İfadelerini kullandı.