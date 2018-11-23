Başkan Kafaoğlu, Milli Eğitime Öğretmenler Günü Ziyareti Yaptı

23 Kasım 2018 Cuma 16:18



23 Kasım 2018 Cuma 16:18

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.Başkan Kafaoğlu Öğretmenler günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın ve Müdür yardımcılarının 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayarak çiçek takdim etti.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Yakup Yıldız, " Ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Eğitimi şehrin öncelikli ve en önemli meselesi haline getiren Başta Valimiz Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların desteği ile en iyi noktaya getireceğiz. Yarış Ortaokulunun açılışında Bakanımızın ifade etmiş olduğu gibi Balıkesir olarak hem alt yapı hem de okul olarak çok iyi bir yerdeyiz. Hedefimiz Türkiye ile değil, dünya ile yarışmak" şeklinde konuştu.Ziyaret sırasında konuşan Başkan Kafaoğlu'da, "24 Kasım öğretmenler günü. Öğretmenler günü bir günle kutlanmaz aslında. Burada farkındalık oluşturmak için bugün takvime konulmuş. Öğretmenler bizim her şeyimiz. Bizleri yetiştirenler öğretmenler. Her devlet büyüğünün arkasında başarılı bir öğretmen vardır. Başarılı kişilerin arkasında bir başarılı bir eğitimci, başarılı bir öğretmenler vardır. Onu ideallerin peşinde, doğruların peşinde koşmalarını öğreten öğretmenlerdir. Sizleri önemsiyoruz. Türkiye'nin geleceği sizlerin elinde. Milli Eğitim Bakanımız Balıkesir'e geldiğinde Balıkesir'e ayrı bir misyon daha yükledi. Siz artık Türkiye'de değil, dünya ile yarışan bir il olmalısınız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR