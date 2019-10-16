Haberler » Güncel » Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti

Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve beraberindekiler ile birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.

16.10.2019 10:08Başkan Kahraman'dan Çatak Kaymakam'ı Çeçen'e hayırlı olsun ziyareti
Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve beraberindekiler ile birlikte Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i ziyaret etti.

Başka Kahraman, beraberinde Çatak güvenlik korucuları ile birlikte Çatak Kaymakamlığına atanan Ekrem Çeçen'i ziyaret ederek yeni görevine başarılar dilerler. Başkan Karaman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu ve Çatak'ın yiğit korucularla birlikte Çatak Kaymakamı olarak atanan Ekrem Çeçen beyi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledik. Misafir perverliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına kaymakamımıza teşekkür ederim" dedi. - VAN

Çatak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:24 Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar
12:23 Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
12:17 Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek
12:18 Türk Yerel Hizmet-Sen'den Başkan Kayda'ya ziyaret
12:18 İzmir iş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:18 Murzioğlu: "Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı"
12:23 Edremit'te kaçak tütün operasyonu
16.10.2019 12:25:47