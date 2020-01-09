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Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

09.01.2020 14:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:38Başkan Kahraman'dan emniyet müdürü Karabağ'a ziyaret
Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret etti.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı ziyaret ettiler. Başkan Kahraman, "Bugün Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu olarak kendisine dünyanın en güzel hediyesi olan Ayyıldızlı bayrağımızı taktim etti. Gösterdiği ilgi alakadan dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım şehit ailelerim adına müdürümüz Karabağ'a teşekkür ederim" dedi. - VAN

Ali Karabağ, Karabağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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