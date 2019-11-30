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Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceledi.

30.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:32Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceledi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından şehrin farklı noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. TEKMARSAN Yeni Sanayi Sitesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kalaycı, "Şehrimizin birçok noktasında faaliyet gösteren ekiplerimiz çalışmalar kapsamında yeni yerleşim alanlarından olan sanayi sitesinin bağlantı yollarını sıcak asfalt ile kaplayarak daha sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyor. Şehrin her noktasına hizmet götürme sözü vererek çıktığımız bu yolda sokak, cadde, mahalle ayrımı yapmaksızın gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İncelemelerin ardından Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, asfalt ekibiyle tek tek selamlaşarak tatlı ikram etti. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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