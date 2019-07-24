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Başkan Kalaycı, belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kızılay Caddesinde devam eden belediye çalışmalarını inceledi.

24.07.2019 09:38 Başkan Kalaycı, belediye çalışmalarını yerinde inceledi
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kızılay Caddesinde devam eden belediye çalışmalarını inceledi.

Kızılay Caddesinin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Kalaycı, asfalt çalışması ile birlikte tüm cadde boyunca aydınlatma sistemlerinin de kurulduğunu ifade etti. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Kalaycı, "Kızılay Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi ve Şehit Muhammed Yalçın Bulvarını bağlayan, 4. TOKİ ile devlet hastanesi arasındaki mesafeyi kısaltan önemli bir güzergah. Şehit Muhammed Yalçın Bulvarı'nda olduğu gibi bu caddede de iyileştirme çalışması başlattık. Bu kapsamda yol genişleyerek orta refüj ile bölünecek ve asfalt serimi ile birlikte de caddenin aydınlatılması yapılacak. Ekiplerimiz şu anda hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Yolun tek şeridi asfalt serimi için hazırlandı ve aydınlatma direkleri yerleştirildi. Bu yol tamamlandığında caddemiz Karaman'a yakışan bir görüntüye kavuşacak" dedi. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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