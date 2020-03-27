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Başkan Kalaycı'dan " Evde kalın" çağrısı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesinin yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemleri aldığını belirterek, "Belediye olarak biz sizler için sokaklardayız. Siz de evde kalın" ifadelerini kullandı.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:47
Başkan Kalaycı'dan
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesinin yeni tip koronovirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemleri aldığını belirterek, "Belediye olarak biz sizler için sokaklardayız. Siz de evde kalın" ifadelerini kullandı.
Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini belirtti.
Belediye olarak Karaman'ın tüm mahallelerini ve sokaklarını dezenfekte ettiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Dezenfekte etmedik yer bırakmadık. İtfaiye araçlarımızla tüm cadde ve sokakları yıkadık. Araç girmeyen yerleri, kamu kurumlarını ve kalabalık siteler ekiplerimizce dezenfekte edildi. Şimdi tekrar ikinci kez mahalle ve sokaklarımızı çalışma başlattık. Zabıta ekiplerimiz gün boyu denetimler yapıyor. Belediye olarak 24 saat ayaktayız. Bizler vatandaşımız için çalışıyor onlar için sokaklardayız. Vatandaşlarımızdan ricam bu çalışmaların değer kazanabilmesi için evde kalmaları. Lütfen uyarılara kulak verelim. Kurallara uyalım. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu felaketi de alt edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

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