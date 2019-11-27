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Başkan Kalaycı: "Hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz"

Karaman Belediyesi şehrin dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor.

27.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:38Başkan Kalaycı:
Belediyesi şehrin dört bir tarafında çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri şehrin ihtiyaçları doğrultusunda bir yandan asfalt çalışması yaparken diğer yandan kaldırım çalışmasıyla sokakları güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Karaman Belediyesi tüm birimleriyle belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen çalışmalarda yollar asfaltlanıp bakım ve onarımdan geçiyor, kaldırımsız sokaklar parke ve bordür taşlarıyla kaplanıyor. Bu kapsamda; Valide Sultan ve Zembilli Ali Efendi Mahallesinde kaldırım çalışması, Sümer Mahallesinde yama çalışması, Yeni Sanayi Sitesinde aydınlatma ve orta refüj çalışması yapılırken Alişahane Mahallesinde de kaldırımı tamamlanan sokaklara sıcak asfalt seriliyor.

Çalışmaları değerlendiren Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, vatandaşın huzuru ve rahatı için hizmetlere ve çalışmalara aralıksız devam edeceklerinin altını çizerek, "Şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler noktasında çalışmalarımıza ağırlık verdik ve planlamamızı baştan itibaren yaptık. Bir yandan geçmişte ihmal edilen kırsal mahallelerimize hizmetler sunarken, öte yandan da kent merkezinde yer alan yerleşim alanlarımızın eksiklerini gideriyoruz" dedi. - KARAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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