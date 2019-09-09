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Başkan Kalaycı: "Modern bir altyapı ve üstyapı oluşturmak için çalışıyoruz"

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın modern bir alt ve üst yapıya sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

09.09.2019 15:28 Başkan Kalaycı:
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın modern bir alt ve üst yapıya sahip olması için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, zamanla bozulmuş, asfalt ihtiyacı hissedilen yolların da bakım ve onarımları yapılarak yenileniyor. Bununla birlikte ekiplerimiz şehrimizin belirlenen noktalarında altyapı, kaldırım, yol genişletme, kavşak ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Vatandaşlarımız için modern bir altyapı ve üst yapı oluşturmak, onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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