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Başkan Kalaycı'nın yaşlılara saygı haftası mesajı

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
Başkan Kalaycı'nın yaşlılara saygı haftası mesajı

18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, herkesin bir gün yaşlanacağını hatırlatarak: "Deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir. Yaşlıların toplumdaki yeri ve önemini bilerek onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, her zaman hatırlayıp hizmet etmek hepimiz için toplumsal bir insanlık görevidir. Yaşlı insanlarımıza göstereceğimiz sevgi, saygı ve hoşgörü onlara olan minnet borcumuzdur.

Türk toplumunda büyüklere gösterilen hürmet ve sahiplenme duygusu bizim en büyük değerimizdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)' de yaşlılara saygı göstermeyi teşvik etmiş ve 'Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır.' diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Bir gün herkesin yaşlanacağı bilinciyle, Karaman Belediyesi olarak yaşlı vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatlarını en iyi şekilde yetişmemiz için feda eden tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftasını kutlar, aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür sürdürmelerini dileyerek, tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Lütfü Savaş, Güncel

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