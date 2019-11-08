Başkan Kalaycı'ya Organ Bağışı Haftası Ziyareti

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Karaman Valiliği, Karaman Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen bir konferans için ilimize gelen ve önemli bölümlerde Profesör olarak görev yapan doktorlar, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile bir araya geldi. Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz'ın eşlik ettiği heyette; İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan, Akdeniz Üniversitesi Kalp Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Beyazıt ve Nefroloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Koçak gibi konusunda uzman doktorlar yer aldı.

Gelen misafirlere eşlik eden ve kendisi de organ nakliyle hayata yeniden tutunan Belediye Meclis Üyesi Ercan Çalışkan'ın da katıldığı konferansta Karaman'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden konuşmacılar; organ nakli ve organ bağışının önemine dikkat çekerek bu konuda vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söylediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise: "Böylesine güzel ve anlamlı bir projenin içinde olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Organ nakli konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve çalışmalarınız takdire şayandır. Bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılması toplumda farkındalık oluşturacaktır. Bu anlamlı ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Kalaycı, misafirlerine günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.