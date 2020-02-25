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Başkan Kalaycı'ya vergi haftası ziyareti

Karaman Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya ziyarette bulundu.

25.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:31Başkan Kalaycı'ya vergi haftası ziyareti

Bu yıl 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve Vergi Dairesi çalışanları, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan, Başkan Kalaycı'ya çiçek takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi ve vergi haftası ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getire Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da, vergi konusunda her vatandaşın duyarlı davranması gerektiğini belirtti. Vergi vermenin kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Başkan Kalaycı: "Vatandaşlarımızın ödediği her kuruş hizmet olarak kendilerine geri dönmektedir. Vergi, bir şehir ve ülke için yatırım demektir. Vergi Haftası boyunca verginin öneminin anlatılmasını bizler de çok değerli buluyoruz. Bu vesile ile tüm çalışanları ve vergi mükelleflerini can-ı gönülden kutluyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vergi Dairesi Müdür Vekili Hüsnü Çağlayan ve Vergi Dairesi çalışanlarına günün anısına çeşitli hediyeler verdi.


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Kaynak: Bültenler

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