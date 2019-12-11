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Başkan Kalaycı: "Yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri alıyoruz"

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye olarak yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri aldıklarını söyledi.

11.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:38Başkan Kalaycı:
Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, belediye olarak yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirleri aldıklarını söyledi.

Vatandaşların güvenliği açısından bu çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kalaycı, ayrıca şehrin yollarını standartlara uygun hale getirmeye özen gösterdiklerini ifade etti. Başkan Kalaycı açıklamasında, "Şehrimizin birçok noktasında kavşak ve yol düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücü ve yayaların güvenliği için gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında ilk önceliğimiz her zaman insan güvenliğidir. Bu kapsamda trafik uyarı ve yön levhaları başta olmak üzere, yol çizgileri ve yaya geçitlerini yeniliyor, cadde ve kavşakları tek tek standartlara uygun hale getiriyoruz. Bu asil şehrin refah seviyesini artırarak daha yaşanılabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KARAMAN

Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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