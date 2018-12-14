Başkan Kale; "Özel Idarenin 10 Yılda Yapamadığını 4,5 Yılda Gerçekleştirdik"

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, ilçeye bağlı Köprüova ve Arzular Mahallesini ziyaret etti.Vatandaşlarla sohbet eden ve belediye tarafından yapılan hizmetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kale; "Büyükşehir Yasası sonrası kapanan Aydın İl Özel İdaresinin 10 yılda yapamadığını biz 4,5 yılda gerçekleştirdik" dedi.Her iki mahallede de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Kale, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mahalle muhtarlarımız ile vatandaşlarımızdan gelen taleplerin yanı sıra belediyemizin ilgili birimleri tarafından hangi mahallemizde ne sorun varsa tespit etmiştik. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda da bu sorunları tek tek çözüme kavuşturmaya başladık. Özellikle köy tüzel kişilikleri ortadan kalkan mahallelerimizde yolların parke taşı ile döşenmesi, çocuk oyun parklarının yapılması gibi talepleri karşıladık. Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturup ihtiyaçlarını giderdik. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki cami, sağlık ocağı, okul gibi alanların eksikliklerini gidermeye büyük önem verdik. İl özel idaresinin 10 yılda yapamadığı birçok hizmeti çok şükür biz 4,5 yılda gerçekleştirdik. Gösterdiğiniz bu ilgi ve destek ile siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeye, oluşabilecek talep ve sorunları da çözüme kavuşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Mahallelerine yapılan ziyaret ve hizmetlerden dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Arzular Mahalle Muhtarı Metin Ak, Köprüova Mahalle Muhtarı Sabri Gönülaçar ile mahalle sakinleri Başkan Kale'ye teşekkür etti. - AYDIN