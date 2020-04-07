Başkan Kalkan'ın Berat Kandili mesajı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Aydın Kalkan mesajında; "Şehrimizin, ülkemizin ve tüm insanlığın zor günler yaşadığı günlerde Berat Kandili millet olarak birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışma ruhunun hayat bulmasına vesile olsun niyazını ederek ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Tüm kamu çalışanları ülkemizin bu zor gününde salgının normal hayatı daha fazla olumsuz etkilememesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Halkımızın duasına eşlik ederek insanlığın kurtuluşa ermesini diliyor tüm eğitim çalışanlarının, rızkının peşinde koşan tüm çalışanların, elbette tüm halkımızın Berat Kandilini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA